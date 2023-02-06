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Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану 6 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

6 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, глава государства сказал, что известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Турции землетрясения глубоко потрясло и опечалило Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев от себя лично и от имени нашего народа передал соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям погибших в результате землетрясения и братскому турецкому народу, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент Азербайджана отметил, что это – большое бедствие, и наша страна разделяет горе Турции. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую признательность за звонок и соболезнования.

Глава нашего государства сообщил, что по его поручению в братскую страну уже отправлена команда спасателей в составе 420 человек и по прибытии на место происшествия она немедленно приступит к работе вместе с турецкими коллегами.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями.

Президент Турции выразил главе государства и азербайджанскому народу признательность за братскую поддержку.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

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