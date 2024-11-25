Президент Ильхам Алиев позвонил Дональду Трампу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 ноября позвонил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 ноября позвонил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе телефонного разговора глава нашего государства поздравил Дональда Трампа с повторным избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Президент Азербайджана отметил, что убедительная победа на выборах является явным выражением большой поддержки и доверия американского народа к проводимому им политическому курсу.

Глава нашего государства подчеркнул, что деятельность Президента Дональда Трампа сыграет еще более важную роль в обеспечении безопасности в мире.

Отметив, что в период первого президентского срока Дональд Трамп уделял особое внимание укреплению дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, глава нашего государства выразил надежду, что будут прилагаться совместные усилия для продвижения двусторонних отношений.

В свою очередь Президент Дональд Трамп выразил Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за искренние поздравления. Дональд Трамп подчеркнул важность совместных усилий с целью развития сотрудничества между нашими странами.