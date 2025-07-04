Президент Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю Дня независимости этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю Дня независимости этой страны.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный американский народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки - Днем независимости, выражаю наилучшие пожелания.

Мы придаем особое значение дружественным отношениям и партнерству Азербайджана с Соединенными Штатами. Одной из характерных черт нашего тесного партнерства является активное и плодотворное сотрудничество в укреплении международного мира и безопасности, борьбе с терроризмом и различными его проявлениями, в сфере энергетической безопасности и по ряду других важных направлений.

С удовлетворением хотел бы отметить, что Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет являются преданным партнером Азербайджана в энергетической сфере. Основанное на добрых традициях и построенное на прочном фундаменте наше сотрудничество в этой области успешно продолжается и сегодня. Мы высоко ценим постоянную поддержку, оказываемую США энергетической стратегии Азербайджана, а также реализации гигантских проектов, служащих стабильности и развитию в регионе.

Сегодня имеются хорошие возможности для вывода дружественных связей и партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами на качественно новый уровень. Считаю, что для развития нашего взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, авиационной областях, в сфере высоких технологий, инвестирования и других важных направлениях есть большой потенциал.

Верю, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям связи и сотрудничество между нашими дружественными и партнерскими странами и впредь будут продолжать всесторонне расширяться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Соединенных Штатов Америки - неизменного благополучия и процветания".