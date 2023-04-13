Президент: Во время Второй карабахской войны Босния и Герцеговина решительно поддержала Азербайджан

Два с половиной года назад, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в ходе Второй карабахской войны, Босния и Герцеговина решительно поддержала Азербайджан, поддержала наше правое дело. Это - позиция дружбы и братства, мы благодарны вам за это.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.
"Азербайджан, в свою очередь, однозначно поддержал интересы Боснии и Герцеговины во всех вопросах, в том числе в вопросах территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности ее границ", - отметил глава государства.