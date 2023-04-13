О нас

Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины в отношении территориальной целостности Азербайджана была для нас очень важна в период оккупации

Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины в отношении территориальной целостности Азербайджана была для нас очень важна в период оккупации Сегодня в ходе широкого обмена мнениями мы пришли к единой позиции в связи с будущим развитием отношений между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном, и отныне они будут развиваться по восходящей линии.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 16:33
Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины в отношении территориальной целостности Азербайджана была для нас очень важна в период оккупации

Сегодня в ходе широкого обмена мнениями мы пришли к единой позиции в связи с будущим развитием отношений между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном, и отныне они будут развиваться по восходящей линии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

Подчеркнув, что история наших отношений тоже очень хорошая, глава государства отметил: "Особенно консультации и связи в политической плоскости подняли наши отношения на высокий уровень. В рамках международных организаций мы во всех вопросах поддерживали друг друга, и эта поддержка ощущается и сегодня. В частности, позиция Боснии и Герцеговины в отношении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана была для нас очень важна, особенно в период оккупации".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Position of Bosnia and Herzegovina on Azerbaijan's territorial integrity during occupation was very important to us
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İşğal dövründə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı Bosniya və Herseqovinanın mövqeyi bizim üçün çox önəmli idi"

Экслюзивные новости

Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi