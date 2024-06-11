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Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 15:33
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России.

Прочные традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, сложившиеся в течение многих веков, являются надежной основой для успешного и последовательного развития отношений между Азербайджаном и Россией. Мы высоко ценим достигнутый уровень азербайджано-российского взаимодействия, имеющего союзнический характер.

Сегодня на нашей двусторонней повестке стоит широкий спектр вопросов, охватывающих практически все сферы сотрудничества, реализация которых, несомненно, послужит во благо не только наших стран и народов, но и региона в целом.

Убежден, что азербайджано-российские отношения и многоплановое взаимодействие, отвечающие интересам наших дружественных стран, будут и далее эффективно развиваться по нарастающей линии, наполняясь все новым содержанием и совместными проектами.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

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