Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Зеленский,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины.

Азербайджан и Украину объединяют дружественные связи, обладающие богатыми традициями. Верю, что наши межгосударственные отношения, наглядно отражающие в себе эти традиции, двустороннее и многостороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Украины".