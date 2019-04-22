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Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин Зеленский,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины.

Азербайджан и Украину объединяют дружественные связи, обладающие богатыми традициями. Верю, что наши межгосударственные отношения, наглядно отражающие в себе эти традиции, двустороннее и многостороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Украины".

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