О нас

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина.
Внешняя политика
12 июня 2022 г. 10:12
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю государственного праздника - Дня России.

Многовековые узы дружбы и добрососедства, связывающие наши народы, являются надежной основой поступательного развития азербайджано-российского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Вызывает особое удовлетворение взаимодействие наших стран по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии в феврале текущего года закрепило высокий уровень наших межгосударственных связей, сложившихся в течение последних тридцати лет.

Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Vladimir Putin
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией будут неуклонно укрепляться и расширяться
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией будут неуклонно укрепляться и расширяться
12 июня 2022 г. 11:16
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Представители парламента и сената Парагвая посетили Карабах
ФотоПредставители парламента и сената Парагвая посетили Карабах
11 июня 2022 г. 18:12
Председатель парламента Словакии посетил Шушу
ФотоПредседатель парламента Словакии посетил Шушу
11 июня 2022 г. 16:37
Посол США посетил Бакинское городское кольцо
ФотоПосол США посетил Бакинское городское кольцо
11 июня 2022 г. 16:04
Глава ГА ООН: Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня до 2030 года
Глава ГА ООН: Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня до 2030 года
11 июня 2022 г. 13:29
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Помощник госсекретаря США совершит визит в Азербайджан
Помощник госсекретаря США совершит визит в Азербайджан
11 июня 2022 г. 08:19
Президенты Азербайджана и Туркменистана обменялись поздравительными письмами
Президенты Азербайджана и Туркменистана обменялись поздравительными письмами
10 июня 2022 г. 19:22
Председатель парламента Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Председатель парламента Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
10 июня 2022 г. 19:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi