Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю государственного праздника - Дня России.

Многовековые узы дружбы и добрососедства, связывающие наши народы, являются надежной основой поступательного развития азербайджано-российского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Вызывает особое удовлетворение взаимодействие наших стран по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии в феврале текущего года закрепило высокий уровень наших межгосударственных связей, сложившихся в течение последних тридцати лет.

Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания".