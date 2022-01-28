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Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Внешняя политика
28 января 2022 г. 17:27
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания председателем партии "Nur Otan".

Сегодня отношения между нашими дружественными странами успешно развиваются, активно претворяются в жизнь совместные проекты. Мы настроены и впредь углублять сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

С удовлетворением хотел бы отметить положительную динамику сотрудничества и активный диалог между правящими партиями Азербайджана и Казахстана – партией "Ени Азербайджан" и партией "Nur Otan". Межпартийные связи являются значимой составляющей двусторонних отношений между нашими странами.

Уверен, что тесное взаимодействие между возглавляемыми нами партиями будет и в дальнейшем динамично развиваться и углубляться в интересах наших народов, во имя процветания наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу Казахстана – мира и благополучия".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Kazakhstani counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayevə təbrik məktubu göndərib

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