О нас

Президент Азербайджана поздравил таджикского коллегу

Президент Азербайджана поздравил таджикского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 11:38
Президент Азербайджана поздравил таджикского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Как передает Report, в тесте письма говорится:

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ и передать наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Таджикистан – Дня независимости.

Нас, как дружественную страну, радуют достигнутые Таджикистаном под Вашим мудрым руководством успехи в области укрепления государственности, улучшения социально-экономического благосостояния народа, завоевание им авторитета на международной арене.

Нынешний уровень наших межгосударственных отношений исходит из симпатии, уважения и доверия, которые наши народы исторически питали друг к другу. Взаимные визиты высокого уровня, регулярные контакты, подписанные многочисленные документы в различных сферах обусловили динамичное и успешное развитие наших двусторонних связей и партнерства.

Верю, что, эффективно используя сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения сферы охвата азербайджано-таджикских отношений, мы добьемся укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества, дальнейшего углубления взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Таджикистана – постоянного спокойствия и благополучия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Tajik counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev tacikistanlı həmkarını təbrik edib

Экслюзивные новости

Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi