Президент Ильхам Алиев поздравил своего иракского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ и передаю наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Ирак.
Верю, что азербайджано-иракские отношения нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться в русле дружбы и сотрудничества.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирака - постоянного спокойствия и благополучия".