Президент Ильхам Алиев поздравил своего иракского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ и передаю наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Ирак.

Верю, что азербайджано-иракские отношения нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться в русле дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирака - постоянного спокойствия и благополучия".