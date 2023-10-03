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Президент Ильхам Алиев поздравил своего иракского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил своего иракского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев поздравил своего иракского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ и передаю наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Ирак.

Верю, что азербайджано-иракские отношения нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться в русле дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирака - постоянного спокойствия и благополучия".

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Версия на английском языке Azerbaijani leader sends congratulatory letter to his Iraqi counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri İraq Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

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