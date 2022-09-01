Президент Ильхам Алиев поздравил словацкого коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю Дня Конституции этой страны.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Словацкой Республики - Дня Конституции.
Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - постоянного благополучия и процветания".