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Президент Ильхам Алиев поздравил словацкого коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил словацкого коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю Дня Конституции этой страны.
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 11:00
Президент Ильхам Алиев поздравил словацкого коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю Дня Конституции этой страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Словацкой Республики - Дня Конституции.

Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Slovak counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev slovakiyalı həmkarını təbrik edib

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