Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя развития Узбекистана, крепкого здоровья.

Президент Узбекистана поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было выражено удовлетворение стремительным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, отмечена важность взаимных визитов на высоком уровне.

Главы государств провели обмен мнениями о дальнейшем всестороннем развитии наших связей, подчеркнули, что в ближайшем будущем ожидается государственный визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан, выразили уверенность, что этот визит станет следующим этапом в развитии двусторонних отношений.