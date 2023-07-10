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Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева

Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 17:00
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

От всей души поздравляю Вас с блестящей победой на внеочередных выборах на пост Президента Республики Узбекистан.

Итоги голосования являются выражением народной воли, наглядным проявлением безграничного доверия, веры и уважения граждан Узбекистана к Вам, широкой народной поддержки проводимому Вами политическому курсу во имя всестороннего развития, благополучия и прогресса Вашей страны.

Мы придаем большое значение всестороннему развитию азербайджано-узбекских отношений, построенных на таких прочных основах, как общие историко-культурные корни, братство. Особое удовлетворение вызывают нынешний уровень наших основанных на взаимном доверии и поддержке межгосударственных связей, исходящих из воли и намерений наших народов, развитие нашего партнерства по восходящей линии.

Отрадно, что в последнее время наши двусторонние отношения вышли на качественно новый этап, были определены новые направления развития нашего взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся развития традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, которые являются братскими странами и надежными партнерами, расширения многогранного сотрудничества, дальнейшего углубления стратегического партнерства.

Желаю Вам, дорогой Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, счастья, новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братской Республики Узбекистан и ее народа".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev sends congratulatory letter to Shavkat Mirziyoyev
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

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