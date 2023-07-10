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Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане

Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане 10 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане

10 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Как передает Report, глава нашего государства поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане, пожелал ему успехов в деятельности. Президент Ильхам Алиев расценил эту победу как поддержку народом политики, проводимой в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиёева, выразил уверенность в том, что под лидерством Шавката Мирзиёева Узбекистан и в предстоящие годы продолжит путь всестороннего развития.

Президент Узбекистана поблагодарил за поздравления и проявленное внимание.

В ходе телефонного разговора президенты подчеркнули успешное развитие дружественных и братских отношений между нашими странами в различных сферах, отметили важность взаимных визитов и контактов между главами государств и на других уровнях, выразили удовлетворение высоким уровнем реализации достигнутых договоренностей и принятых решений по дальнейшему расширению сотрудничества.

Главы государств провели обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев пригласил Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан с государственным визитом. Приглашение было с благодарностью принято.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Shavkat Mirziyoyev on his landslide victory in snap presidential election
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi növbədənkənar prezident seçkilərində inamlı qələbəsi münasibətilə təbrik edib

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