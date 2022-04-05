Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Сербской Республики.
Сегодня азербайджано-сербские связи успешно развиваются. Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия по дальнейшему расширению традиционных дружественных отношений между нашими странами, укреплению нашего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Я желаю вам всего наилучшего, успехов в вашей высокой деятельности на благо дружественного сербского народа".