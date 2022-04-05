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Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.
Внешняя политика
5 апреля 2022 г. 16:14
Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Сербской Республики.

Сегодня азербайджано-сербские связи успешно развиваются. Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия по дальнейшему расширению традиционных дружественных отношений между нашими странами, укреплению нашего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Я желаю вам всего наилучшего, успехов в вашей высокой деятельности на благо дружественного сербского народа".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Serbian counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev serbiyalı həmkarını təbrik edib

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