Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:



"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Сербской Республики.

Сегодня азербайджано-сербские связи успешно развиваются. Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия по дальнейшему расширению традиционных дружественных отношений между нашими странами, укреплению нашего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Я желаю вам всего наилучшего, успехов в вашей высокой деятельности на благо дружественного сербского народа".