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Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Турецкой Республики – Дня Республики.

Сегодня братская Турция движется по пути динамичного и всестороннего развития. Достигнутые успехи вывели ее в ряд самых передовых в экономическом отношении стран мира. Турция, также выступая с позиции своих интересов государственности, демонстрирует справедливую и решительную позицию по происходящим в регионе процессам.

Азербайджано-турецкие дружба и братство подпитываются общими национально-духовными ценностями и традициями наших народов. Уверен, что наши союзничество, стратегическое партнерство, основанные на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут вносить вклад в обеспечение благополучия наших народов, всестороннее развитие стран.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции - постоянного процветания и благополучия.".

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