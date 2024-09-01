Президент Азербайджана поздравил словацкого коллегу с Днем конституции

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Конституции Словацкой Республики.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Словакией находятся на пути динамичного развития. Выражаю уверенность, что наше эффективное взаимодействие в энергетической сфере будет успешно продолжено и в других областях и направлениях. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития азербайджано-словацких дружественных отношений, углубления взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Словакии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.