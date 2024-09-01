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Президент Азербайджана поздравил словацкого коллегу с Днем конституции

Президент Азербайджана поздравил словацкого коллегу с Днем конституции Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции.
Внешняя политика
1 сентября 2024 г. 11:09
Президент Азербайджана поздравил словацкого коллегу с Днем конституции

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Конституции Словацкой Республики.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Словакией находятся на пути динамичного развития. Выражаю уверенность, что наше эффективное взаимодействие в энергетической сфере будет успешно продолжено и в других областях и направлениях. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития азербайджано-словацких дружественных отношений, углубления взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Словакии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev sends congratulatory letter to Slovakian leader
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Slovakiya liderinə təbrik məktubu göndərib

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