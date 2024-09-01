Президент Азербайджана поздравил словацкого коллегу с Днем конституции

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Конституции Словацкой Республики.
Сегодня отношения между Азербайджаном и Словакией находятся на пути динамичного развития. Выражаю уверенность, что наше эффективное взаимодействие в энергетической сфере будет успешно продолжено и в других областях и направлениях. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития азербайджано-словацких дружественных отношений, углубления взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Словакии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.