Президент Ильхам Алиев поздравил президента Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Польши Анджею Дуде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Польши Анджею Дуде.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Конституции.

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции. Нынешний уровень развития наших межгосударственных отношений, наглядно отражающий эти традиции, наше сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах вызывают удовлетворение.

Верю, что совместными усилиями мы добьемся укрепления азербайджано-польских связей, дальнейшего расширения нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в частности, в рамках Европейского Союза.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Польши постоянного благополучия и процветания".