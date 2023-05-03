Президент Ильхам Алиев поздравил президента Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Польши Анджею Дуде.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Конституции.
Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции. Нынешний уровень развития наших межгосударственных отношений, наглядно отражающий эти традиции, наше сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах вызывают удовлетворение.
Верю, что совместными усилиями мы добьемся укрепления азербайджано-польских связей, дальнейшего расширения нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в частности, в рамках Европейского Союза.
В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Польши постоянного благополучия и процветания".