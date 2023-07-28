Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре.
Как передает Report, в письме говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Перу - Дня независимости.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Перу и впредь будут развиваться в интересах двух народов, наше сотрудничество в рамках международных институтов будет расширяться.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного мира и процветания".