Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре.

Как передает Report, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Перу - Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Перу и впредь будут развиваться в интересах двух народов, наше сотрудничество в рамках международных институтов будет расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного мира и процветания".