Президент Ильхам Алиев поздравил президента ОАЭ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

По случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости рад от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице всему Вашему народу.

Под Вашим руководством Объединенные Арабские Эмираты добились существенных достижений и стали одной из самых развитых стран мира, завоевавших большие успехи.

Межгосударственные отношения Азербайджан-ОАЭ, построенные на братстве, взаимном уважении, доверии и поддержке, в настоящее время динамично и всесторонне развиваются. Наш активный политический диалог создает хорошую основу для дальнейшего расширения нашего сотрудничества во всех сферах. Два Ваших визита в Азербайджан в текущем году говорят о высоком уровне наших братских отношений.

В последнее время отношения между нашими странами вступили на качественно новый этап, определены новые направления развития сотрудничества. Важные шаги, которые мы предпринимаем в энергетическом секторе, в частности в сфере зеленой энергии, вызывают удовлетворение. В этой связи хотел бы отдельно подчеркнуть эффективную деятельность компании Masdar Вашей страны в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане.

В то же время приветствую сложившееся успешное сотрудничество между председательством Азербайджана на COP29 и председательством ОАЭ на COP28, выражаю уверенность в том, что наши страны будут и дальше работать сообща для продвижения климатической деятельности.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление дружбы и надежного партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, расширение сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания".