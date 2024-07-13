Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Монтенегро Якову Милатовичу поздравительное письмо по случаю национального праздника.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.
Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро имеют хорошие традиции. Динамика развития наших межгосударственных отношений, расширение сотрудничества в различных сферах вызывают удовлетворение.
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления отношений между нашими странами, полного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро - постоянного благополучия и процветания".