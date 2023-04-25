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Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу в связи с 75-й годовщиной независимости Государства Израиль.
Внешняя политика
25 апреля 2023 г. 12:04
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу в связи с 75-й годовщиной независимости Государства Израиль.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад искренне поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю 75-й годовщины независимости Государства Израиль и передать свои наилучшие пожелания.

За минувший период Израиль добился значительных успехов во всех сферах и вошел в число самых развитых стран мира.

Отрадно, что азербайджано-израильские связи, постоянно развиваясь по нарастающей, достигли сегодняшнего уровня. В основе этого лежат объединяющая наши народы многовековая крепкая дружба и взаимные чувства симпатии.

Высокий уровень нашего политического диалога сегодня создает благоприятные условия для расширения взаимодействия в области экономики, энергетики, высоких технологий, образования, военно-технической и других сферах. Уверен, что открытие Торгового и Туристического представительств Азербайджана в Израиле, а в этом году начало деятельности посольства придадут импульс дальнейшему развитию наших межгосударственных отношений.

Верю, что в соответствии с интересами наших стран и народов мы и впредь успешно продолжим взаимные усилия для более полноценного использования большого потенциала азербайджано-израильской дружбы и сотрудничества.

С надеждой на скорую встречу в Баку желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani leader congratulates Israeli president
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri İsrail Prezidentini təbrik edib

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