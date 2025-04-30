Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля Ицхака Герцога

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Дня независимости этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Дня независимости этой страны.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Государства Израиль.

Высокий уровень дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем является наглядным выражением исторической привязанности наших народов, уважения и симпатии, которые они питают друг к другу. Динамичное и всестороннее развитие азербайджано-израильских межгосударственных отношений, построенных на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, вызывает удовлетворение.

Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Израилем - своим близким другом и надежным партнером. Сегодня наши страны эффективно взаимодействуют в экономической, торговой, оборонной, гуманитарной и других сферах. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в Давосе в январе этого года, проведенные нами обмен мнениями и дискуссии.

Верю, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем, взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных сфер нашими совместными усилиями будут и дальше развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Израиля - мира, благополучия и процветания".