Президент Ильхам Алиев поздравил президента Филиппин

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Филиппин

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Филиппин Фердинанду Ромуальдесу Маркосу по случаю Дня независимости Филиппин.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Филиппины.

Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Филиппинами как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Филиппин – благополучия и процветания", - говорится в письме.