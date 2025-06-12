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Президент Ильхам Алиев поздравил президента Филиппин

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Филиппин Президент Ильхам Алиев поздравил президента Филиппин
Внешняя политика
12 июня 2025 г. 11:07
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Филиппин

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Филиппин Фердинанду Ромуальдесу Маркосу по случаю Дня независимости Филиппин.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Филиппины.

Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Филиппинами как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Филиппин – благополучия и процветания", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev сongratulates President of Philippines
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Filippin prezidentini təbrik edib

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