Президент Ильхам Алиев поздравил президента Филиппин

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Филиппин Фердинанду Ромуальдесу Маркосу по случаю Дня независимости Филиппин.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Филиппины.
Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Филиппинами как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Филиппин – благополучия и процветания", - говорится в письме.