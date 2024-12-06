Президент Ильхам Алиев поздравил президента Еврокомиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на пост президента Европейской комиссии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на пост президента Европейской комиссии.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Европейской комиссии.

Между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют плодотворные партнерские связи в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной сферах, в области безопасности, особенно в энергетическом секторе, носящем стратегический характер и играющем важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на всестороннее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом на основе взаимного уважения и равноправия.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Европейской комиссии успехов в предстоящей деятельности в новом составе".