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Президент Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонии Алару Карису.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 11:51
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонии Алару Карису.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики - Дня независимости.

Азербайджан и Эстонию связывают дружеские отношения и сотрудничество. Верю, что развитие наших обладающих добрыми традициями связей и расширение сотрудничества и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эстонии – постоянного мира и благополучия".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Estonian counterpart  
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev estoniyalı həmkarını təbrik edib

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