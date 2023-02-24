Президент Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонии Алару Карису.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонии Алару Карису.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики - Дня независимости.

Азербайджан и Эстонию связывают дружеские отношения и сотрудничество. Верю, что развитие наших обладающих добрыми традициями связей и расширение сотрудничества и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эстонии – постоянного мира и благополучия".