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Президент Ильхам Алиев поздравил президента Египта

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Египта Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.
Внешняя политика
25 декабря 2023 г. 11:46
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Египта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Арабской Республики Египет.

Мы придаем особое значение развитию традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Египтом. Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия на пути укрепления межгосударственных связей, расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Египта".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates his Egyptian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Misir Prezidentini təbrik edib

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