Президент Ильхам Алиев поздравил президента Египта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Арабской Республики Египет.

Мы придаем особое значение развитию традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Египтом. Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия на пути укрепления межгосударственных связей, расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Египта".