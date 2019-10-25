Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Федеральный Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Австрийской Республики.

Верю, что азербайджанско-австрийские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, дружественному народу Австрии - постоянного мира и процветания".