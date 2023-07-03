Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной Беларуси с государственным праздником – Днем независимости.

Наши страны связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. В этом году мы отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Отрадно, что за короткий по историческим меркам отрезок времени нам удалось не только сохранить и приумножить позитивные итоги общего прошлого, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия.

Мы придаем особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах, представляющих для наших стран взаимный интерес. Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление традиционных дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью в интересах наших народов и стран.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а Республике Беларусь – благополучия и процветания".