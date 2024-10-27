Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе поздравительное письмо по случаю победы на парламентских выборах ведущей политической силы страны - партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе поздравительное письмо по случаю победы на парламентских выборах ведущей политической силы страны - партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с результатами проведенных в Грузии парламентских выборов и победой партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", являющейся ведущей политической силой Вашей страны.

Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям. Верю, что результаты выборов послужат всестороннему развитию и процветанию Грузии.

В то же время выражаю уверенность, что результаты выборов будут способствовать устойчивому развитию азербайджано-грузинских межгосударственных отношений, продиктованных волей наших народов, исторически живших в условиях дружбы, братства и добрососедства, и дальнейшему укреплению позиций наших стран на Южном Кавказе и более широкой географии.

Для продолжения нашего политического диалога приглашаю Вас в удобное время совершить официальный визит в Азербайджан.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на укрепление нашего стратегического партнерства во имя процветания наших народов, благополучия и безопасности нашего региона, успешное продолжение нашей взаимовыгодной деятельности в двустороннем и многостороннем порядке.

Передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Грузии желаю постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравительном послании.