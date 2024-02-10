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Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии

Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 19:26
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве Премьер-министра Грузии.

Мы придаем особое значение азербайджано-грузинским отношениям, черпающим силу в воле наших народов, исторически связанных друг с другом узами дружбы и добрососедства. Нас радует, что межгосударственные отношения и сотрудничество, основанные на взаимном доверии и поддержке, динамично и всесторонне развиваясь, достигли сегодняшнего уровня и представляют новое содержание.

Убежден, что традиционная азербайджано-грузинская дружба, взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство, построенные на здоровой основе, совместными усилиями и впредь будут продолжать развиваться и укрепляться по восходящей на благо наших стран и во имя процветания региона.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Грузии".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirini təbrik edib

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