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Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии

Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии 28 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Внешняя политика
28 июня 2021 г. 20:44
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Ираклий Гарибашвили и Ильхам Алиев

28 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Как передает Report, глава государства поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и доброго здоровья.

Ираклий Гарибашвили выразил Президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подчеркнув успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов по различным аспектам двусторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilini təbrik etdi

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