Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице дружественному народу Китая по случаю наступающего Праздника Весны.

Этот праздник, знаменующий приход Нового года по китайскому календарю, является ярким воплощением философии жизни, выдержавшей испытание тысячелетиями. Желаю, чтобы этот весенний праздник, приносящий природе новый облик и возрождение, а людям - вдохновение, подарил приятные дни, благополучие и достаток Вашему дружественному народу и стране.

Пользуясь случаем, выражаю свою решимость успешно развивать и расширять совместными усилиями дружественные отношения и эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, дружественному народу Китая - постоянного процветания".