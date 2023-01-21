О нас

Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Внешняя политика
21 января 2023 г. 14:41
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице дружественному народу Китая по случаю наступающего Праздника Весны.

Этот праздник, знаменующий приход Нового года по китайскому календарю, является ярким воплощением философии жизни, выдержавшей испытание тысячелетиями. Желаю, чтобы этот весенний праздник, приносящий природе новый облик и возрождение, а людям - вдохновение, подарил приятные дни, благополучие и достаток Вашему дружественному народу и стране.

Пользуясь случаем, выражаю свою решимость успешно развивать и расширять совместными усилиями дружественные отношения и эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, дружественному народу Китая - постоянного процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Chinese counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədrini təbrik edib

Экслюзивные новости

Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
19 января 2023 г. 16:44
Фоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
ФотоФоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
19 января 2023 г. 15:41
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
19 января 2023 г. 11:41
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
19 января 2023 г. 11:00
Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
Фото Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
18 января 2023 г. 18:29
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
18 января 2023 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi