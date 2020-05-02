Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Польша Анджею Дуде.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Польша – Дня Конституции.
Нынешний уровень дружественных связей между нашими странами, расширение взаимовыгодного сотрудничества вызывают удовлетворение. Уверен, что отношения стратегического партнерства и впредь будут углубляться на благо наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – постоянного благосостояния".