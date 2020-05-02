Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Польша Анджею Дуде.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Польша – Дня Конституции.

Нынешний уровень дружественных связей между нашими странами, расширение взаимовыгодного сотрудничества вызывают удовлетворение. Уверен, что отношения стратегического партнерства и впредь будут углубляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – постоянного благосостояния".