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Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Польша Анджею Дуде.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Польша – Дня Конституции.

Нынешний уровень дружественных связей между нашими странами, расширение взаимовыгодного сотрудничества вызывают удовлетворение. Уверен, что отношения стратегического партнерства и впредь будут углубляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – постоянного благосостояния".

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