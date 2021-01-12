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Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева

Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева Президент Ильхам Алиев направил письмо первому президенту Республики Казахстан - Елбасы Председателю партии "Nur Otan" Нурсултану Назарбаеву.
Внешняя политика
12 января 2021 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева

Президент Ильхам Алиев направил письмо первому президенту Республики Казахстан - Елбасы Председателю партии "Nur Otan" Нурсултану Назарбаеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Нурсултан Абишевич,

От своего имени и от имени партии "Ени Азербайджан" сердечно поздравляю Вас по случаю убедительной победы возглавляемой Вами партии "Nur Otan" на состоявшихся парламентских выборах в Казахстане.

Современная история Казахстана тесно связана с деятельностью партии "Nur Otan" - ведущей политической силы страны. Со дня основания партия, проделав большую работу, с честью служила государству и народу Казахстана. Победа основанной и руководимой Вами партии выражает высокую оценку общенациональной политики и многоплановой деятельности, которые Вы проводите во благо процветания Казахстана, и ярко свидетельствует о вере и доверии народа к Вам.

Азербайджан и Казахстан связывают отношения стратегического партнёрства, исходящие из воли наших народов, которые разделяют общие моральные ценности. Верю, что основанные на этих добрых традициях узы дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь развиваться и крепнуть.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а братскому народу Казахстана - вечного мира и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Nursultan Nazarbayevi təbrik edib

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