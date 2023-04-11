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Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Черногории

Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Черногории Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Черногории Якову Милатовичу.
Внешняя политика
11 апреля 2023 г. 17:38
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Черногории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Черногории Якову Милатовичу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Милатович,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Черногории.

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Черногорией имеют добрые традиции. Уверен, что мы приложим совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление межгосударственных отношений и расширение сотрудничества в интересах наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Черногории".

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Версия на английском языке Azerbaijani leader congratulates Montenegro's President-elect
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Monteneqronun yeni Prezidentini təbrik edib

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