Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Черногории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Черногории Якову Милатовичу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Милатович,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Черногории.
Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Черногорией имеют добрые традиции. Уверен, что мы приложим совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление межгосударственных отношений и расширение сотрудничества в интересах наших народов.
Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Черногории".