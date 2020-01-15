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Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана

Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

Сердечно поздравляю Вас по случаю провозглашения Вас новым Султаном Омана.

Азербайджанскую Республику и Султанат Оман объединяют традиционные дружественные отношения. Верю, что построенные на прочной основе связи и впредь будут успешно развиваться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей высшей деятельности на благо народа Омана".

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