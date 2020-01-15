Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

Сердечно поздравляю Вас по случаю провозглашения Вас новым Султаном Омана.

Азербайджанскую Республику и Султанат Оман объединяют традиционные дружественные отношения. Верю, что построенные на прочной основе связи и впредь будут успешно развиваться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей высшей деятельности на благо народа Омана".