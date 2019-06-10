Президент Ильхам Алиев поздравил нового президента Казахстана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Сердечно поздравляю Вас по случаю избрания на пост президента Республики Казахстан.

Азербайджано-казахстанские отношения проистекают из общей истории, национально-духовных корней наших народов. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства, опирающихся на столь прочные основы, еще большее углубление нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо братского народа Казахстана".