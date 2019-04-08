Президент Ильхам Алиев поздравил нового главу Всемирного банка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Всемирного банка Дэвиду Малпассу поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тесте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Всемирного банка.

Мы придаем большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Всемирным банком. С этой точки зрения с удовлетворением хотел бы отметить непосредственное участие Всемирного банка в осуществляемых в нашей стране экономических реформах, финансировании реализуемых нами крупномасштабных инфраструктурных проектов.

Надеюсь, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества по сферам деятельности Всемирного банка.

Еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, успехов в Вашей предстоящей ответственной работе".