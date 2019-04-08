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Президент Ильхам Алиев поздравил нового главу Всемирного банка

Президент Ильхам Алиев поздравил нового главу Всемирного банка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Всемирного банка Дэвиду Малпассу поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тесте письма говорится:  

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Всемирного банка.

Мы придаем большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Всемирным банком. С этой точки зрения с удовлетворением хотел бы отметить непосредственное участие Всемирного банка в осуществляемых в нашей стране экономических реформах, финансировании реализуемых нами крупномасштабных инфраструктурных проектов.

Надеюсь, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества по сферам деятельности Всемирного банка.

Еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, успехов в Вашей предстоящей ответственной работе".

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