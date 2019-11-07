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Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Аргентины

Президент Ильхам Алиев поздравил нового главу Аргентины

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Аргентинской Республики Альберту Фернандесу поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин Фернандес,

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю избрания на пост президента Аргентинской Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути расширения азербайджано-аргентинских связей, дальнейшего укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Аргентины.

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