Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Аргентины

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Аргентинской Республики Альберту Фернандесу поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Фернандес,

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю избрания на пост президента Аргентинской Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути расширения азербайджано-аргентинских связей, дальнейшего укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Аргентины.