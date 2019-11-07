Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Аргентины

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Аргентинской Республики Альберту Фернандесу поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин Фернандес,
Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю избрания на пост президента Аргентинской Республики.
Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути расширения азербайджано-аргентинских связей, дальнейшего укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Аргентины.
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