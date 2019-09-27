Президент Ильхам Алиев поздравил нового директора Международного валютного фонда

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо директору-распорядителю Международного валютного фонда госпоже Кристалине Георгиевой.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемая госпожа Георгиева,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Мы придаем большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Международным валютным фондом. С этой точки зрения с удовлетворением хотел бы отметить поддержку Международным валютным фондом экономических реформ, осуществляемых в нашей стране.
Надеюсь, что под Вашим руководством Международный валютный фонд, достойно справляясь со стоящими перед ним ответственными задачами, связанными с управлением глобальной финансово-экономической и валютной системой, будет вносить вклад в укрепление международного финансового сотрудничества.
Еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, успехов в предстоящей ответственной работе".
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