Президент Ильхам Алиев поздравил нового директора Международного валютного фонда

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо директору-распорядителю Международного валютного фонда госпоже Кристалине Георгиевой.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа Георгиева,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Мы придаем большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Международным валютным фондом. С этой точки зрения с удовлетворением хотел бы отметить поддержку Международным валютным фондом экономических реформ, осуществляемых в нашей стране.

Надеюсь, что под Вашим руководством Международный валютный фонд, достойно справляясь со стоящими перед ним ответственными задачами, связанными с управлением глобальной финансово-экономической и валютной системой, будет вносить вклад в укрепление международного финансового сотрудничества.

Еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, успехов в предстоящей ответственной работе".