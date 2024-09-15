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Президент Ильхам Алиев поздравил никарагуанского коллегу с национальным праздником

Президент Ильхам Алиев поздравил никарагуанского коллегу с национальным праздником Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре поздравление по случаю национального праздника его страны - Дня независимости.
Внешняя политика
15 сентября 2024 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев поздравил никарагуанского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре поздравление по случаю национального праздника его страны - Дня независимости.

Как сообщает Report, сердечно поздравив президента Никарагуа и в его лице весь никарагуанский народ, глава нашего государства отметил:

"Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия на пути укрепления дружественных отношений и расширения сотрудничества между Азербайджаном и Никарагуа в интересах наших народов".

Президент Ильхам Алиев пожелал Даниэлю Ортеге Сааведре крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Никарагуа – постоянного благополучия и процветания.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev milli bayram münasibətilə nikaraqualı həmkarını təbrik edib

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