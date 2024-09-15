Президент Ильхам Алиев поздравил никарагуанского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре поздравление по случаю национального праздника его страны - Дня независимости.
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"Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия на пути укрепления дружественных отношений и расширения сотрудничества между Азербайджаном и Никарагуа в интересах наших народов".
Президент Ильхам Алиев пожелал Даниэлю Ортеге Сааведре крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Никарагуа – постоянного благополучия и процветания.