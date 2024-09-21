Президент Ильхам Алиев поздравил мальтийского коллегу с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно по случаю национального праздника этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемая госпожа президент,

По случаю 60-й годовщины независимости Республики Мальта от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю наилучшие пожелания.

Существуют благоприятные возможности для развития дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Мальтой. Верю, что нашими усилиями отношения между нашими странами, которые в следующем году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, будут и дальше развиваться и расширяться как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского Союза в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме