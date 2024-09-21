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Президент Ильхам Алиев поздравил мальтийского коллегу с Днем независимости

Президент Ильхам Алиев поздравил мальтийского коллегу с Днем независимости Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
21 сентября 2024 г. 11:13
Президент Ильхам Алиев поздравил мальтийского коллегу с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемая госпожа президент,

По случаю 60-й годовщины независимости Республики Мальта от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю наилучшие пожелания.

Существуют благоприятные возможности для развития дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Мальтой. Верю, что нашими усилиями отношения между нашими странами, которые в следующем году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, будут и дальше развиваться и расширяться как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского Союза в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev maltalı həmkarını təbrik edib

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