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Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу поздравительное письмо по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
26 июля 2024 г. 11:19
Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу поздравительное письмо по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Мальдивской Республики.

В столь прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Мальдивов - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Maldiv Prezidentini təbrik edib

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