Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу поздравительное письмо по случаю национального праздника этой страны.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Мальдивской Республики.
В столь прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Мальдивов - постоянного благополучия и процветания".