Президент Ильхам Алиев поздравил Майю Санду

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Майе Санду в связи с переизбранием президентом Республики Молдова.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Молдова.
Сегодняшняя динамика развития азербайджано-молдавских отношений и сотрудничества вызывает удовлетворение. Мы придаем особое значение всестороннему развитию наших межгосударственных отношений, построенных на взаимном уважении и доверии.
Уверен, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой на благо наших народов, успешного продолжения на основе конструктивности нашего сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Молдовы".