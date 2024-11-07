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Президент Ильхам Алиев поздравил Майю Санду

Президент Ильхам Алиев поздравил Майю Санду Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Майе Санду в связи с переизбранием президентом Республики Молдова.
Внешняя политика
7 ноября 2024 г. 16:39
Президент Ильхам Алиев поздравил Майю Санду

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Майе Санду в связи с переизбранием президентом Республики Молдова.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Молдова.

Сегодняшняя динамика развития азербайджано-молдавских отношений и сотрудничества вызывает удовлетворение. Мы придаем особое значение всестороннему развитию наших межгосударственных отношений, построенных на взаимном уважении и доверии.

Уверен, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой на благо наших народов, успешного продолжения на основе конструктивности нашего сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Молдовы".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Maia Sandu
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev moldovalı həmkarını təbrik edib

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