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Президент Ильхам Алиев поздравил латвийского коллегу

​Президент Ильхам Алиев поздравил латвийского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Эгилсу Левитсу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Латвийской Республики – Дня независимости.

Азербайджан и Латвию связывают отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что расширение связей, имеющих хорошие традиции, развитие сотрудничества во всех сферах и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Латвии – постоянного мира и процветания".

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