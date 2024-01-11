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Президенты Азербайджана и Латвии обменялись письмами

Президенты Азербайджана и Латвии обменялись письмами Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу.
Внешняя политика
11 января 2024 г. 16:34
Президенты Азербайджана и Латвии обменялись письмами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ со знаменательной датой – 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Латвийской Республикой.

Нынешний уровень сложившихся между Азербайджаном и Латвией связей, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение. За минувший период наши двусторонние отношения укрепились и поднялись на уровень стратегического партнерства, наше сотрудничество во многих сферах динамично развивалось, интенсифицировались исторически существовавшие контакты между нашими народами.

Мы благодарны Латвии за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Сегодня имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием. Верю, что, используя имеющиеся возможности во благо наших народов, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-латвийских дружественных и партнерских отношений как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

С надеждой на скорую встречу желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Латвии - постоянного благополучия и процветания".

Президент Латвии также направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится: "Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Латвией и Азербайджаном, желаю Вашей стране и народу мира и процветания.

Латвийско-азербайджанские дружественные отношения имеют более чем 100-летнюю историю, в Азербайджане проживало много латышей. Благодаря партнерству в сфере бизнеса между нашими странами установились более тесные связи. Также были созданы литературные, музыкальные и художественные шедевры, вдохновленные прекрасным Баку.

Наш диалог и стратегическое партнерство углубляются в сферах, представляющих взаимный интерес. Уверен, что наши совместные усилия будут способствовать еще большему развитию динамичного обмена между Латвией и Азербайджаном.

Пользуясь возможностью, еще раз выражаю полную поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ. Независимость и территориальная целостность являются краеугольными камнями правил, основанных на международном порядке, и очень важно поддерживать мирное сосуществование и диалог между странами. Мирный, стабильный и процветающий Южный Кавказ – это наш общий интерес.

Позвольте выразить стремление еще больше углублять отношения между нашими странами. В этой связи я с нетерпением жду Вашего визита в Латвию в 2024 году".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Latvian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya prezidentləri arasında məktub mübadiləsi olub

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