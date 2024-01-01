Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба - Днем освобождения.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию традиционно дружественных азербайджано-кубинских отношений. Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей, дальнейшее расширение нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

Пользуясь этой приятной возможностью, также шлю Вам самые искренние поздравления с Новым 2024 годом, желаю дружественному народу Кубы постоянного благополучия и процветания".