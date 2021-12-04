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Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Таиланда

Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Таиланда Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Королю Таиланда его Величеству Махе Вачиралонгкорну поздравительное письмо по случаю национального праздника Королевства Таиланд.
Внешняя политика
4 декабря 2021 г. 14:51
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Таиланда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Королю Таиланда Его Величеству Махе Вачиралонгкорну Бодиндрадебайаварангкуну поздравительное письмо по случаю национального праздника Королевства Таиланд.

Как передает Report, в послании говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Таиланд.

Убежден, что двусторонние отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в русле дружбы, наши связи в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения, будут расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Таиланда – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani president congratulates King of Thailand 
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Tailand Kralını təbrik edib

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